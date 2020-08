Covid-19 : de nouvelles unités de prélèvement

Il s'agit de cabines de tests d'un genre nouveau, installées comme des tentes de campement. Grâce à des gants "solidaires" de la paroi, les techniciens procèdent au prélèvement de manière sécurisée. Équipés de quatre instruments de biologie cellulaire, ils peuvent ainsi procéder dans l'instant aux tests. Rapide et efficace, le dispositif permet d'effectuer 10 prélèvements par heure.

Un impact minime sur l'environnement

"On protège le préleveur par le processus des gants, on protège le prélèvement parce qu'on le remet dans une deuxième cabine stérilisable. Et on protège l'environnement en proposant des filtrations d'air à l'entrée et à la sortie", explique Eric Chevalier, président directeur général de la société Pocrame. Les nouvelles cabines de tests ont été mises en place à l'IHU le 10 août dernier.

Le JT

Les autres sujets du JT