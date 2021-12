Covid-19 : de nombreuses opérations déprogrammées dans les hôpitaux

La situation sanitaire continue d’inquiéter en France jeudi 9 décembre. Au sein du CHU de Rouen, en Seine-Maritime, c’est un embouteillage de brancards dans les couloirs. Il n’y a plus assez de personnel pour désengorger les urgences alors que les cas de Covid-19 sont en hausse dans la région. Pour plus d’efficacité et accroître l’organisation avec les autres services, le plan blanc a donc été déclenché. Il permet de mobiliser du personnel supplémentaire mais aussi de déprogrammer certaines opérations non urgentes afin d’ouvrir plus de lits en réanimation.

Le plan blanc "probablement national d’ici à quelques jours"

Ce dispositif d’urgence a également été déclenché dans la matinée en Île-de-France comme à l’hôpital Avicenne en Seine-Saint-Denis. "C’est un moyen de réquisitionner, de supprimer des congés, de faire de la déprogrammation. Ça nous donne donc des leviers qui seront très mal vécus par le personnel malheureusement", annonce le professeur Frédéric Adnet, chef du service des urgences de cet établissement. Le ministre de la Santé, Olivier Véran, a annoncé jeudi matin que "le plan blanc sera d’ailleurs probablement national d’ici à quelques jours".