Covid-19 : "le plan blanc sera probablement national d'ici à quelques jours", affirme Olivier Véran

Sept régions ont d'ores et déjà déclenché le plan blanc face à la propagation du Covid-19. Il sera "d'ailleurs probablement national d'ici à quelques jours", a affirmé Olivier Véran, invité des "4 Vérités" sur France 2, jeudi 9 décembre. Le ministre des Solidarités et de la Santé a expliqué : "Chaque région, l'une après l'autre, déclenche [le plan blanc], ce qui permet à la fois de mobiliser plus de soignants, davantage de secteurs privés."



"Tous les territoires sont touchés"

Sur le déplacement des patients atteints du Covid-19, Olivier Véran a estimé qu'il était "difficile de transférer des malades d'une région à une autre puisqu'à l'inverse de ce qui s'était passé pendant la première vague, l'épidémie ne touche pas en particulier une région, elle est nationale, tous les territoires sont touchés".

Si le ministre a avancé "un ralentissement de la croissance épidémique", il a admis que la France avait "dépassé le nombre record de diagnostics sur 24 heures : 72 000 par date de prélèvement".

"Nous n'avions pas connu ça depuis le début de la pandémie", a-t-il ajouté, avant de souligner que la mise en place de nouvelles mesures de restriction n'était pas d'actualité : "Nous n'avons pas besoin d'imposer de restrictions puisque les Français savent comment se prémunir du virus." Olivier Véran a enfin mis l'accent sur la vaccination et la dose de rappel, et a même annoncé avoir signé un arrêté "qui va autoriser et inciter les pharmaciens qui le peuvent et qui le souhaitent à ouvrir désormais tous les dimanches sans limitation, sur le mois de décembre et le mois de janvier".