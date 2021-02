Covid-19 : dans les hôpitaux, des visites sous haute sécurité

Les malades atteints par la Covid-19 sont-ils autorisés à recevoir de la visite quand ils sont hospitalisés ? Leslie Cadiou, journaliste franceinfo est sur le plateau du 23h, lundi 1er février. “En hôpital, la règle est simple : les visites sont interdites”, explique-t-elle. Toutefois, certains établissements autorisent une visite ou deux dans certaines circonstances exceptionnelles : lorsque le patient est en fin de vie, quand il s’agit d’un mineur ou en cas de troubles psychologiques majeurs.

De nombreuses interdictions

Ces visites, quand elles sont proposées, sont très encadrées. Pour les personnes hospitalisées, mais souffrant d’une autre pathologie, d’une manière générale les visites sont autorisées au rythme d'une par jour et par patient. Par contre, les visites sont interdites pour les mineurs, pour les personnes présentant des signes de toux, de fièvre ou de rhume et les cas contacts. Certains établissements vont plus loin, en interdisant toutes les visites.