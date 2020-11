Coronavirus : à l’hôpital de Perigueux, les malades continuent d’affluer

Scène quotidienne d’un hôpital en alerte : attient du Covid-19, un homme vient d’être transferé par les urgences. En détresse respirtatoire il est pris en charge au plus vite par le service réanimation du centre hospitalier de Périgueux, en Dordogne. Un autre patient, 50 ans, est intubé dans un état critique. Pour l’aider à respirer, les soignants vont le retourner sur le ventre. Une technique difficile qui nécessite cinq personnes. Avec le coronavirus les besoins de personnel sont démultipliés.

33 morts en Dordogne

Une organisation qui est un véritable casse-tête. Les soignants peuvent être rappelés au dernier moment pour venir travailler. "On est tout le temps en alerte, explique Ludovic Ducroquet, cadre de santé au centre hospitalier de Périgueux. On ne peut rien prédire alors il faut s’adapter." "Sur une possibilité de 18 lits on a 13 patients. En l’espace de deux heures, on peut fait trois à quatre entrées Covid, c’est le quotidien", explique t-il. Epargnés par la première vague, la deuxième a tué 33 personnes en Dordogne et une centaine de personnes sont toujours hospitalisés

