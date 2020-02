Covid-19 : comment se transmet le virus ?

Le virus se transmet par des gouttelettes de salive. "Vous savez quand on parle en face de quelqu'un, on postillonne. Et puis bien sûr quand on tousse, là c'est encore pire. Voilà pourquoi, le risque existe vraiment si vous avez un contact rapproché avec quelqu'un qui est malade ou si vous passez du temps avec", explique le médecin Damien Mascret sur le plateau du 20 Heures.

Le principal mode de contamination se fait par des personnes malades qui toussent

D'autres modes de contaminations sont possibles. "Si vous touchez une surface qui a été souillée par ces gouttelettes, vous risquez de vous contaminer. Vous mettez du virus sur vos mains et ensuite vous touchez votre visage et vous vous infectez. Le principal mode de contamination se fait par des personnes malades qui toussent. Mais on s'est aperçu que les malades qui n'ont pas forcément de fièvre, mais qui toussent peuvent infecter d'autres personnes. Il y a quelques cas signalés de porteur sain (...), mais ça n'a pas l'air d'être le mode principal de contamination", poursuit le médecin.

