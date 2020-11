Covid-19 : comment les délais des résultats de tests ont favorisé la circulation du virus

Faisons une expérience en suivant Gorges, un personnage fictif. Les jours "verts", il est en bonne santé. Les jours "jaunes" il est contaminé par le virus. Les jours "roses", il est contagieux. "Il vit sa vie normalement et puis un jour il est contaminé à l’occasion d’un contact avec quelqu’un qui lui transmet la maladie. Georges, qui commence à être contagieux, avec la possibilité de contaminer des personnes sans le savoir, va finalement avoir des symptômes et éventuellement consulter un médecin", schématise le Dr Yvon Le Flohic, médecin généraliste.

6 jours entre la contamination et le résultat

"S’il a de la chance, il aura son test PCR 48 heures après le début de ses symptômes. Et dans un timing très favorable, il va avoir les résultats du test en 48 heures", continue le médecin. Ce dernier fait remarquer qu’il s’est passé, dans un enchaînement optimal, 6 jours entre la contagion et le résultat du test. Plus le résultat arrive tard, plus le virus circule.