Covid-19 : comment le virus est-il dépisté ?

Les tests sont une arme décisive dans la bataille contre le Covid-19. Ils permettent de détecter le virus en seulement quelques heures. "Vous prenez l'échantillon du patient prélevé dans le nez, vous le mettez dans ce tube et vous utilisez notre kit de test", explique Adam Herridge, spécialiste du diagnostic. C'est une machine qui fait ensuite l'analyse ADN pour dire s'il s’agit du Covid-19.

Des zones à risque élargies

De plus en plus de personnes entrent dans la définition des cas possibles à tester. Il faut présenter des symptômes d'infection respiratoire, de la fièvre et revenir d'une zone à risque (Chine, Singapour, Lombardie, Vénétie et Iran) ou avoir été en contact rapproché avec des cas confirmés. Le ministère de la Santé ajoute désormais une nouvelle consigne : tester toute pneumonie grave et détresse respiratoire même sans voyage ou contact avec un cas confirmé. La France peut réaliser jusqu'à 1 500 analyses par jour.

Le JT

Les autres sujets du JT