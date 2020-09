Covid-19 : certains bidonvilles en Inde ont-ils atteint l'immunité collective ?

En Europe comme ailleurs, la tentation de laisser se propager le coronavirus a été forte. L'objectif était de parvenir à une immunité collective. L'Inde a quant à elle atteint de forts taux de contaminations dans certaines villes et quartiers, avec plus de 50% d’individus ayant contracté le Covid-19. Dans les bidonvilles de Bombay, qui font partie des plus grands au monde, la forte densité démographie explique en partie ce chiffre. La distanciation sociale y est presque impossible à respecter. Le nombre de décès lié au coronavirus, quelques milliers officiellement, y reste pourtant relativement bas.

"Nous résistons au virus"

Après un pic en mai, les chiffres de la contagion se sont stabilisés puis ont baissé, à l’inverse du pays. Un scénario similaire s’est déroulé dans d’autres bidonsvilles d’Inde, comme à New Delhi. Les habitants semblent faire face mieux qu’ailleurs au coronavirus. "Au début, j’avais peur, mais plus maintenant. Nous résistons au virus", témoigne un habitant. Dans certains quartiers, près de 60% de la population aurait développé des anticorps. Un phénomène qui s’approcherait de l'immunité collective.

