Covid-19 : "Cela va être très compliqué de passer au-dessous des 5 000 cas au 15 décembre", juge le créateur du site CovidTracker

Pour l'allègement du confinement prévu le 15 décembre, Emmanuel Macron avait notamment fixé comme condition de passer sous la barre des 5 000 cas quotidiens de contamination au Covid-19. "Cela va être très compliqué", a affirmé lundi sur franceinfo Guillaume Rozier, ingénieur en informatique et créateur du site CovidTracker [un outil informatique qui permet de suivre l'évolution de l'épidémie de coronavirus en France].

Entre 7 000 et 8 000 cas au 15 décembre, en incluant les tests rapides

Actuellement, "on observe une stabilisation du nombre de cas", précise Guillaume Rozier. Il indique que les nouvelles contaminations continuent de diminuer à une vitesse inférieure aux des dernières semaines. "Aujourd'hui, on a à peu près 8 500 cas quotidiens sans prendre en compte les tests rapides." L'ingénieur note "un plateau légèrement descendant". Selon lui, "si l'épidémie évolue dans les prochains jours", la projection est de "6 600 cas au 15 décembre sans prendre en compte les tests rapides. Ce serait 7 000 ou 8 000 cas au 15 décembre en prenant en compte les tests rapides".

Ce palier est observé depuis la toute fin novembre, précise Guillaume Rozier mais il est d'après lui "un peu tôt pour dire que c'est l'aménagement du confinement du 28 novembre". Le créateur du site CovidTracker souligne que "selon les données de Google du déplacement des Français, on remarque qu'à partir du 15, 16 novembre, les Français ont commencé à plus se déplacer. Ils sont moins restés confinés chez eux".

Les admissions à l'hôpital "préoccupantes"

L'ingénieur est "plus confiant" en ce qui concerne la baisse du nombre de personnes en réanimation. "Globalement, les hôpitaux continuent de se vider."

On a actuellement 3 200 personnes en réanimation. La baisse est relativement constante, donc on est assez confiant sur cet indicateur. Guillaume Rozier à franceinfo

Guillaume Rozier table sur "2 600 à 2 700 personnes en réanimation le 15 décembre, si l'évolution dans les prochains jours reste constante. A priori, cet objectif sera atteint".

Par contre, le créateur de CovidTracker pointe une donnée plus "préoccupante", celle des admissions à l'hôpital qui "commencent à se stabiliser, c'est à dire qu'elles ne diminuent plus". Elle est préoccupante "parce que lors de la première vague, on avait observé une baisse des admissions à l'hôpital plusieurs semaines après le confinement, alors que là aussi, ça commence [seulement] à se stabiliser".