Covid-19 : ce que prévoit le stade 3 envisagé par le gouvernement

Le gouvernement se prépare à enclencher le stade 3, face à l'avancée du Covid-19. "Les mesures ne sont actuellement pas totalement figées, mais c'est le plan national de prévention et de lutte contre la pandémie grippale de 2011, après H1N1, qui sera peut-être mis en vigueur", rapporte le journaliste Jean-Christophe Batteria sur le plateau du 19/20.

Un changement de stratégie sanitaire

Ce plan pourrait comprendre un changement de stratégie sanitaire : seuls les malades les plus graves seront admis dans les hôpitaux, le traitement ambulatoire serait réservé aux cas les plus bénins et les réquisitions des personnels de santé pourraient être élargies. Par ailleurs, les crèches, les internats et les lycées pourraient être fermés. Durant l'épidémie de la grippe H1N1, le stade 3 a été maintenu pendant trois mois. "Mais aujourd'hui il est impossible de prévoir l'étendue et la célérité de la propagation", conclut Jean-Christophe Batteria.

