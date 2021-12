Covid-19 : au CHU de Toulouse, un service de réanimation sous haute tension et des soignants épuisés

Au CHU Purpan de Toulouse (Haute-Garonne), 10 lits de réanimation sur 16 sont occupés par des patients malades du Covid-19. La situation impacte l'organisation du service. "Pour 80% d'entre eux, ils ne sont pas vaccinés. On se dit que peut-être, s'ils étaient vaccinés, on aurait (…) plus de place pour prendre en charge les autres pathologies, qui sont vraiment présentes", commente Beatrice Riu-Poulenc, chef du service de réanimation.

Des soignants épuisés

Les patients malades du Covid-19 ont entre 50 et 75 ans. Christian est arrivé en réanimation il y a trois jours. Aujourd'hui sous oxygène à haut débit, il n'imaginait pas se retrouver ici et a changé d'avis sur la vaccination. D'autres ont un diagnostic plus sombre. Entre fatigue et résignation, les soignants sont une fois de plus en première ligne. Des heures supplémentaires majorées ont été débloqués. Le personnel de réanimation du CHU Purpan de Toulouse n'a toutefois pas déserté, contrairement à d'autres hôpitaux.