Covid-19 : au Brésil, des sénateurs demandent l'inculpation du président Jair Bolsonaro pour 10 crimes

Six mois de travaux, 1 200 pages de rapport, et un verdict dévastateur pour l'image du chef de l'Etat brésilien. Les sénateurs ont demandé l'inculpation de Jair Bolsonaro pour au moins dix crimes. Ils l'accusent notamment de "crime contre l'humanité" pour sa politique durant la pandémie de Covid-19, selon un rapport publié mercredi 20 octobre. "A l'issue de six mois de travaux intenses, cette Commission parlementaire a recueilli des preuves qui montrent que le gouvernement fédéral (...) a agi avec lenteur dans le combat contre la pandémie de coronavirus, exposant délibérément la population à un risque réél d'infection de masse", peut-on lire dans ce rapport (lien en portugais).

Constituée de sénateurs de diverses tendances politiques, la commission d’enquête parlementaire demande également son inculpation pour "charlatanisme" ou "prévarication". Pour les sénateurs, les crimes cités dans le rapport sont "intentionnels", le gouvernement Bolsonaro ayant délibérément décidé de ne pas prendre les mesures nécessaires pour contenir la circulation du virus.

Des "cobayes humains"

La CPI a enquêté sur les responsabilités du gouvernement dans la grave pénurie d'oxygène qui a causé la mort de dizaines de patiens par asphyxie à Manaus (nord), le discours anticonfinement de Jair Bolsonaro et son déni face à la gravité du Covid, une "grippette". Le gouvernement est aussi épinglé pour des retards et des soupçons de corruption dans l'acquisition de vaccins.

La Commission s'est également penchée sur les relations entre Brasilia et des mutuelles de santé privées accusées de promouvoir le "traitement précoce", avec notamment de l'hydroxychloroquine, dont l'inefficacité a été prouvée scientifiquement. L'une d'elles, Prevent Senior, est soupçonnée d'avoir mené à l'insu de ses patients des expériences avec ce type de traitements, et d'avoir fait pression sur ses médecins pour les prescrire à des "cobayes humains". "Nous méritons des excuses de la part de la plus haute autorité de l'Etat (le président Bolsonaro). Ce n'est pas une question de politique. On parle de vies", a déclaré, au bord des larmes, un chauffeur de taxi qui a perdu son fils de 25 ans.

La procédure a peu de chance d’aboutir

La CPI a également demandé l'inculpation de quatre ministres et deux anciens ministres. Les trois fils aînés du président ont aussi été ciblés pour "incitation au crime" par le biais de diffusion de fausses information. La CPI n'a pas le pouvoir d'engager elle-même des poursuites judiciaires, mais ses révélations pourraient avoir un impact politique considérable, alors que les sondages donnent déjà Jair Bolsonaro perdant face à l'ex-président de gauche Luiz Inacio Lula da Silva à un an de la présidentielle.

Reste que, aussi gravissimes soient-elles, ces accusations devraient néanmoins avoir une portée surtout symbolique pour l'heure. Le président d'extrême droite bénéficie en effet de soutiens au Parlement à même de lui éviter l'ouverture d'une procédure de destitution. De même, le procureur général Augusto Aras, qui est l'un de ses alliés, peut faire barrage à toute inculpation.