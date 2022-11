Covid-19 : Arnaud Robinet, président de la Fédération hospitalière de France, souhaite que le gouvernement "donne la possibilité aux maires d'instaurer le port du masque dans les transports"

Alors que les hôpitaux doivent faire face aux épidémies de grippe, bronchiolite et Covid-19, le président de la Fédération hospitalière de France (et maire de Reims) appelle la population à se faire vacciner.

"Il faudrait que le gouvernement donne la possibilité aux maires de pouvoir instaurer le port du masque dans les transports en commun", affirme dimanche 27 novembre sur franceinfo Arnaud Robinet, maire Horizons de Reims et président de la Fédération Hospitalière de France. "Le plus tôt possible sera le mieux", poursuit-il, convaincu que "le masque peut être un outil extrêmement important pour limiter la propagation", alors que l'épidémie de Covid-19 repart à la hausse.

>> Covid-19, grippe et bronchiolite : on fait le point sur la "triple épidémie" qui menace l'hôpital





"Nous sommes au pied de la 9e vague", avertir le président de la Fédération Hospitalière de France. Arnaud Robinet s'est dit préoccupé par le contexte actuel, alors que "l'épidémie de bronchiolite n'a pas encore atteint son pic" et que "la grippe qui arrive plus tôt que prévu" avec un virus "très virulent". "Vaccinez-vous !", lance Arnaud Robinet, qui rappelle que "nous avons les moyens de se protéger et de protéger les autres". "Sinon on risque de mettre l'hôpital public sous tension, il ne pourra pas tout encaisser", prévient-il.