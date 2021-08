Covid-19 : après une flambée des contaminations, la Guadeloupe est à nouveau confinée

La nouvelle flambée de Covid-19 en Guadeloupe contraint les autorités à prendre des mesures drastiques. À partir du mercredi 4 août au soir, le couvre-feu sera avancé à 21 heures et jusqu'à cinq heures du matin. En journée, les déplacements sont également limités, à dix kilomètres autour de son domicile. Selon l'Agence Régionale de Santé, la situation sanitaire en Guadeloupe est catastrophique. Tous les indicateurs sont au rouge, et si rien n'est fait, le nombre de cas va continuer à augmenter.

Entre tristesse et résignation



"En trois semaines, on a multiplié par plus de dix le nombre de contaminations, ce qui veut dire qu'on pourrait se retrouver à 6 000 contaminations par semaine", explique Valérie Denux, directrice générale de l'ARS de Guadeloupe. Les commerces pourront demeurer ouverts, ainsi que les restaurants à la mi-journée. Pour le reste, les bars doivent tous fermer, ainsi que les stades, les gymnases et les piscines. Sur les plages, seules les baignades individuelles sont autorisées.