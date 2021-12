Covid-19 : après la détection de plusieurs cas, le maire d'une commune du Nord ferme l'école municipale, "dans l'intérêt de tous"

Bernard Debeer, le maire de Herlies, dans le Nord, a décidé de fermer l'école municipale Simone-Veil, seule école de cette commune de 2 300 habitants, après la détection de plusieurs cas de Covid-19, a-t-il indiqué dans une vidéo publiée sur le compte Facebook de Herlies samedi. Il a également envoyé un courriel aux parents d'élèves.

L'élu sans étiquette affirme prendre cette décision "à contrecoeur, mais dans l'intérêt de tous, des plus petits comme des plus grands, et j'assume cette décision", qui est, selon lui, "difficile" mais "dictée par le bon sens". "Ces derniers jours, les taux des enfants testés positifs à l'école n'ont cessé d'augmenter. Nous avons dû faire fermer deux classes dans un premier temps, puis deux autres dans un second temps. Aujourd'hui, en plus du personnel enseignant, c'est le personnel municipal qui est touché avec deux agents testés positifs. Après plusieurs échanges avec les services de la préfecture ce vendredi, j'ai pris la décision, en ma qualité de maire et en vertu de mes pouvoirs de police municipale, de fermer notre école", explique-t-il.

Le marché et le spectacle de Noël annulés

"L'école rouvrira le lundi 13 décembre au matin et dans l'attente je vous invite à vous faire tester et à faire tester vos enfants afin que nous puissions ensemble mettre un terme à cette chaîne de contamination", ajoute-t-il.

Bernard Debeer a aussi décidé de fermer les équipements communaux, d'annuler toutes les activités associatives de la semaine, d'annuler le marché de Noël et le spectacle des enfants pour Noël, mais il maintient la patinoire en extérieur et le feu d'artifices, avec port du masque obligatoire et respect des gestes barrières.