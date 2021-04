Covid-19 : à Rouen, des formations accélérées en réanimation pour les infirmières

Pour soulager la tension croissante sur les services de réanimation, les infirmières du CHU de Rouen (Seine-Maritime) suivent une formation express, vendredi 2 avril. Elles font des exercices en salle de simulation avec des faux malades, et apprennent à retourner un patient en insuffisance respiratoire, ce qui peut sauver une vie. Ces infirmières volontaires devront le faire en conditions réelles dans les prochains jours. "C’est super utile parce que du coup ça va nous préparer pour la suite, on sait à quoi s’attendre", se réjouit Sabrina Bouraoui, infirmière en salle de réveil.

90 personnes redéployées

Entre de la pratique et des cours théoriques, ces formations sur deux jours permettent de renforcer les effectifs en réanimation. "Ça les rassure, c’est une des choses les plus importantes", estime Antoine Lefèvre-Scelles, médecin réanimateur. En quelques mois, ces formations ont permis de redéployer 90 infirmières et infirmiers au CHU de Rouen. Les profils sont variés. "On ne les lâche pas dans le grand bain. On les fait monter en compétence avec du tutorat, du compagnonnage et de la formation", conclut Charlotte Contremoulin, cadre de santé au service réanimation.