Covid-19 : à l’approche des fêtes de fin d’année, quelles précautions prendre ?

Les cas de Covid-19 se multiplient, notamment dans les écoles. À l’approche des fêtes, beaucoup de personnes défilent dans les pharmacies et les laboratoires pour se faire tester.

À l’approche des fêtes de fin d’année, quelles précautions prendre pour éviter l’augmentation des cas de Covid-19 ? Actuellement, de plus en plus d’enfants défilent dans les pharmacies. Dès l’apparition de cas positifs dans une classe, les autres élèves ont l’obligation de se faire tester pour revenir en classe. Une procédure qui devient un casse-tête pour les parents, qui doivent trouver en urgence un laboratoire ou une pharmacie. "On a essayé déjà hier, il n’y a pas de place en pharmacie", explique le père d’un élève de CM2, qui espère que son fils pourra reprendre le chemin de l’école rapidement.

Des cas de Covid-19, surtout chez les enfants

Dans une officine, les chiffres donnent la tendance : sur les 200 tests réalisés samedi 4 décembre, 160 concernaient des enfants. Et sur dix enfants testés, environ un sur deux est positif, affirme une infirmière. Une forte circulation du virus dans la population générale dont s’inquiète le gouvernement. Il appelle à limiter les rassemblements en famille ou entre amis.