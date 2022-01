Covid-19 : à Ivry-sur-Seine, l'avalanche de contaminations désorganise les services municipaux

À l'heure de venir déposer les enfants, dans la matinée du mercredi 5 janvier, des parents sont soulagés : le centre de loisirs d'Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne) est bien ouvert. Quatre animateurs périscolaires, positifs au Covid-19, manquent pourtant à l'appel. Pour éviter la fermeture, l'équipe a dû improviser et trouver des renforts. "Il y a des animateurs à côté en élémentaire où eux ont moins d'enfants", détaille Cécile Brehamet, animatrice. Dans tous les services, la situation est tendue.

Tous les services municipaux sont touchés

Culture, urbanisme ou ressources humaines, presque tous les services sont aujourd'hui touchés par le Covid-19. "82 cas depuis le 3 janvier", note Stéphanie Richard, gestionnaire administrative. L'explosion des cas et la désorganisation des services publics pourraient bien s'aggraver, selon le premier adjoint (PCF) au maire, Romain Marchand. "Pour le moment ça tient, c'est difficile. On est obligé de prioriser, il y a un certain nombre de missions que l'on met de côté pour pouvoir faire ce qui est essentiel. On fait appel à la solidarité des agents", énumère-t-il, notant une "grande lassitude". La commune a déjà dû fermer la piscine municipale, et toutes ses antennes de jeunesse.