Covid-19 : à Dunkerque, les horaires des écoles adaptés dès lundi face au variant anglais, même si les élus avaient "demandé plus"

A défaut d'une fermeture anticipée, des horaires aménagés, dès lundi 15 février : la préfecture du Nord a opté pour des mesures renforcées, telles que les arrivées et sorties en classe décalées, ou encore le renforcement de la vaccination sur le territoire, pour tenter de contenir l’épidémie de Covid-19 et la transmission du variant anglais dans le Dunkerquois. Vendredi, les maires de la communauté urbaine de Dunkerque (CUD) avaient demandé aux autorités de fermer les collèges et lycées une semaine avant les vacances scolaires. "L'État a proposé toute une série de mesures, explique Bertrand Ringot, maire de Gravelines et vice-président de la CUD. Notamment des rentrées alternées dans les classes, avec des jours en présentiel et des jours à distance pour les collèges et les lycées."

>> Covid-19 : ce que l'on sait de la situation à Dunkerque, où la circulation du virus et du variant identifié en Angleterre s'accélère

"Ce sont des décisions de l'Etat mais nous avions demandé plus, explique le maire de Gravelines, compte tenu du niveau tout à fait exceptionnel du variant anglais sur notre territoire. On est à 80% des tests positifs sont liés au variant en anglais. On a un taux d'incidence de plus de 515 sur la communauté urbaine. Nous, tous les maires de la communauté urbaine, avions demandé de fermer les écoles une semaine avant les vacances. Nous sommes vraiment à un très haut niveau : on est deux fois la moyenne départementale et six fois la moyenne nationale."

"Le variant anglais a boosté le virus et nous oblige à réagir fortement. Les élus doivent être plus dans la boucle." Betrand Ringot, maire de Gravelines, vice-président de la CUD à franceinfo

Comme en Moselle, la demande de fermeture des écoles de la part des élus n'a donc pas été suivie. "Je pense qu'ils sont conscients que s'ils accordent cela territorialement, on va vers un reconfinement généralisé, poursuit Bertrand Ringot. Ce n'est pas la posture [du gouvernement]. C'est leur stratégie, dont acte. Je pense qu'on aurait pu tenir compte quand même des taux d'incidence dans certains territoires."

Suite a la dégradation de l’évolution épidémique dans le #Dunkerquois, les mesures sanitaires sont renforcées. pic.twitter.com/wt4RSPUF61 — Préfet de la région Hauts-de-France et du Nord (@prefet59) February 13, 2021

Des classes fermées

Le maire de Gravelines indique avoir "fermé six classes dans (sa) commune" après des cas d'enfants positifs. "On ne ferme pas les écoles, mais peut-être qu'elles vont malheureusement finir par se fermer petit-à-petit, par contamination."

Bertrand Ringot évoque un virus qui "essaime", au départ à Dunkerque et désormais "sur le Gravelinois, le canton de Grande-Synthe et l'Audomarois". La préfecture du Nord recommande d'ailleurs "dans la mesure du possible" de limiter les déplacements vers et à l’extérieur de la CUD et de la communauté de communes des Hauts-de-Flandre et de restreindre autant que possible ses contacts rapprochés à la sphère familiale. Ce qui sera compliqué, selon Bertrand Ringot, puisque que "les bassins d'emploi sont interconnectés, (...) donc le variant va malheureusement circuler".