Covid-19 : 93 000 cancers n'ont pas pu être diagnostiqués en 2020 à cause de l'épidémie, alerte la Ligue contre le cancer

La Ligue contre le cancer tire à nouveau la sonnette d'alarme. Dans un communiqué diffusé mardi 23 février, la célèbre association chargée de promouvoir le dépistage des cancers estime que "près de 93 000 diagnostics" n'ont pas pu être établis en France en 2020 en raison de la pandémie de Covid-19, qui aurait entraîné de nombreux retards dans la prise en charge des malades.

>> Covid-19 : suivez les dernières infos en direct

L'association, qui avait déjà alerté sur la baisse des dépistages à l'automne, profite du début de "Mars bleu", un mois de sensibilisation au dépistage des cancers colorectaux, pour inciter à nouveau les Français à consulter leur médecin. "Nous devons continuer à marteler ce message pour sauver des vies. La crise de la Covid-19 ne doit pas faire oublier le cancer, un fléau qui touche près de 400 000 personnes chaque année", rappelle Axel Kahn, président de la Ligue contre le cancer.

Le cancer colorectal, avec plus de 43 000 nouveaux cas et plus de 17 000 décès chaque année en France, représente la deuxième cause de décès par cancer chez l'homme et la troisième chez la femme, précise la Ligue. Qui rappelle que s'il est détecté tôt, ce cancer est guérissable dans 90% des cas.