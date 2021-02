DIRECT. Covid-19 : Joe Biden déplore un bilan "déchirant", après que les Etats-Unis ont dépassé les 500 000 morts

Ce qu'il faut savoir

Le bilan de l'épidémie de Covid-19 aux Etats-Unis, qui a dépassé 500 000 morts lundi 22 février, est "déchirant", a déclaré d'une voix émue le président américain Joe Biden lors d'une allocution depuis la Maison Blanche. "Nous devons résister à la tentation de voir chaque vie comme une statistique (...) Nous devons le faire pour honorer les morts", a-t-il ajouté alors qu'il s'apprêtait à observer une minute de silence.

Avec 500 201 personnes ayant succombé au virus et plus de 28 millions de cas de contaminations, les Etats-Unis sont le pays le plus touché au monde en valeur absolue par la pandémie. Suivez notre direct.

Le plan de déconfinement présenté au Royaume-Uni. Le gouvernement vise une réouverture à partir du 12 avril des commerces non essentiels, des pubs et des restaurants en extérieur et des musées. Boris Johnson envisage un retour des supporters dans les stades à partir du 17 mai si la situation sanitaire le permet, avec une capacité limitée à 10 000 personnes maximum.

Confinement le week-end sur la Côte d'Azur. Les autorités ont annoncé une mesure de confinement territorialisé, une première depuis le début de la crise sanitaire en France métropolitaine, qui concernera pour les deux prochains week-ends les communes du littoral d'une partie de la Côte d'Azur.

L'ONU dénonce l'attitude des pays riches. Le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres a dénoncé un "nationalisme vaccinal": "à eux seuls, dix pays se sont partagés plus de trois quarts des doses de vaccin contre le Covid-19 administrées à ce jour".

"Une liste VIP" polémique en Argentine. Le ministère argentin de la Santé a publié une liste de 70 personnes ayant indûment reçu le vaccin contre le Covid-19. Elle comprend le président Alberto Fernandez et les membres de son cabinet, ainsi que le ministre de l'Economie, l'ambassadeur argentin au Brésil ou encore l'ancien président Eduardo Duhalde, son épouse et leurs enfants.