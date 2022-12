Covid-19 : 90% de la population mondiale présente une forme d'immunité, selon l'OMS

Le chef de l'Organisation mondiale de la santé a cependant mis en garde contre une baisse de vigilance qui laisse la porte ouverte à l'émergence d'un nouveau variant.

Au moins 90 % de la population mondiale présente une forme d'immunité contre le Covid-19, a déclaré vendredi 2 décembre le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé (OMS). Cette immunité a été acquise "grâce à une infection antérieure ou à la vaccination", a expliqué Tedros Adhanom Ghebreyesus.

>> Covid-19 : faut-il craindre une neuvième vague à trois semaines des vacances de Noël ?

Il a toutefois évoqué une baisse de vigilance qui laisse la porte ouverte à l'émergence d'un nouveau variant susceptible de se répandre et de supplanter le variant Omicron, actuellement dominant. Le chef de l'OMS a mis en garde contre la tentation d'affirmer prématurément que la phase émergente de la pandémie est terminée. "Nous n'en sommes pas encore là", a-t-il souligné.

"Nous disposons de si nombreux outils pour sauver des vies"

"Des lacunes dans la surveillance, les tests, le séquençage et la vaccination continuent à créer les conditions idéales pour l'émergence d'un nouveau variant préoccupant qui pourrait causer une mortalité significative", a-t-il prévenu. Selon Tedros Adhanom Ghebreyesus, plus de 500 sous-variants d'Omicron circulent actuellement, tous très contagieux et présentant des mutations les rendant capables de vaincre plus facilement les barrières immunitaires, bien qu'ils causent des formes moins sévères de la maladie que les variants précédents.

Un total de 6,6 millions de morts ont été rapportés par les pays à l'OMS, tandis que près de 640 millions de cas confirmés ont été enregistrés. Mais le bilan réel est bien plus lourd, selon l'OMS. Au cours de la semaine dernière, plus de 8 500 décès dus au Covid-19 ont été enregistrés, "ce qui n'est pas acceptable après trois ans de pandémie, alors que nous disposons de si nombreux outils pour prévenir les infections et sauver des vies", a souligné le chef de l'OMS.