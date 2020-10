Covid-19 : 88% des Français disent respecter le couvre-feu et 60% approuvent la mesure, selon notre sondage

88% des Français disent respecter le couvre-feu et 60% approuvent la mesure, selon un sondage Odoxa-Dentsu Consulting, publié jeudi 22 octobre, réalisé pour franceinfo et Le Figaro*. Alors que 64% des Français ne font pas confiance en leur gouvernement pour gérer la crise sanitaire provoquée par le Covid-19, ils semblent prêts à accepter et respecter les consignes décidées par l’exécutif. Ils sont 60% à approuver le couvre-feu.

Seuls les moins de 25 ans, contraints en priorité par ce couvre-feu, trouvent que "c’est une mauvaise mesure" ( 57%). Plus on avance dans les âges, plus l’approbation s’accentue. Les 65 ans et applaudissant des deux mains (71%). L’approbation est plus forte de 5 points dans les zones non concernées par le couvre-feu (62%) que dans les zones où il s’applique déjà (57%).





L'application de traçage reste impopulaire

En revanche, les Français continuent d’être réticents au téléchargement de la deuxième version de l’application de traçage : Seuls 11% affirment qu’ils téléchargeront immédiatement "TousAntiCovid". L’application vient d’être mise en ligne. Elle remplace StopCovid, lancée début juin qui a été peu téléchargée (2,6 millions de fois) et huit fois moins que chez les Britanniques ou les Allemands.



Le gouvernement doit continuer à faire de la pédagogie, car 61% des Français interrogés ont d’ores et déjà décidé qu’ils ne téléchargeraient pas "TousAntiCovid". 27% "attendront un peu de voir si l’application est sécurisée et efficace avant d’éventuellement la télécharger".

*Cette enquête a été réalisée auprès d’un échantillon de 1 001 Français représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus. Ils ont été interrogés par internet les 21 et 22 octobre 2020.