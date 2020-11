Covid-19 : 340 morts du virus lors des dernières 24 heures, mais moins de 200 nouvelles admissions en réanimation

Le nombre des décès liés au coronavirus s'élève à 50 957 depuis le début de l'épidémie en France, à l'hôpital et dans les Ehpad.

"Ca va mieux et à tous les niveaux". Le ministre de la Santé Olivier Véran a affirmé sa satisfaction jeudi 26 novembre lors de la conférence de presse de Jean Castex et des annonces sur l'aménagement du confinement. Ainsi, dans les services de réanimation, une nouvelle décrue du nombre d'admissions a été observé jeudi 26 novembre. L'agence sanitaire Santé publique France a recensé 192 nouvelles admissions en raison du Covid-19 en 24 heures, contre 258 mercredi, portant à 4 006, contre 4 136 la veille, le nombre de malades dans ce service.

En revanche, l'épidémie a encore tué 340 personnes à l'hôpital au cours des dernières 24 heures. Mercredi, 384 personnes avaient perdu la vie à l'hôpital. Mais dans l'ensemble, les données sanitaires sur la pandémie ont cessé de se dégrader. Un peu plus de 29 000 personnes (29 282) porteuses du virus étaient toujours hospitalisées jeudi, contre 29 944 la veille, et après un pic à plus de 33 000 mi-novembre. Depuis début novembre, le taux de positivité des tests (proportion du nombre de personnes positives par rapport au nombre total de personnes testées) continue de baisser. Il était à 12,2% jeudi, contre 13% mercredi. Toutefois, le ministre de la Santé a rappelé qu'il ne fallait pas relâcher ses efforts, car la "deuxième vague n'est pas terminée".