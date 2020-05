Covid-19 : 34 cas signalés dans un abattoir dans le Loiret

Un nouveau foyer épidémique a été détecté dans un abattoir, cette fois-ci dans le Loiret près d'Orléans. 34 cas ont été signalés et ce genre d'affaires se multiplie en France mais aussi à l'étranger. Dimanche 17 mai, de nouveaux salariés contactés par l'entreprise sont venus se faire dépister à Fleury-les-Aubrais. "J'ai des collègues qui ont été contaminés et qui sont chez eux, il y en a qui sont à l'hôpital. Au début on prenait tout ça à la légère, mais maintenant on voit que c'est vrai, que ce n'est pas truc avec lequel on peut plaisanter", confie un salarié.

Les distances de sécurité en cause ?

Trois salariés avaient d'abord étaient détectés par les services médicaux, ils travaillaient sur la chaîne de découpe. L'alerte a été donné vendredi via une application et désormais tout le personnel doit être dépisté. Si des masques et des protections ont été données, des salariés affirment à France 3 que les distances de sécurité sont impossibles à respecter dans l'usine. Le préfet a indiqué qu'une enquête serait menée sur le respect des gestes barrières. "C'est déjà le troisième foyer de contamination découvert en un peu plus d'une semaine" dans un abattoir, rappelle Chloé Tixier en duplex depuis le Loiret.