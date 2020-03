Covid-19 : 15 millions de personnes confinées en Italie

Deuxième pays le plus touché par le Covid-19 après la Chine, l'Italie a décidé de réagir avec fermeté dimanche 8 mars. 15 millions de personnes, soit un quart de la population, vont désormais se retrouver en quarantaine. Cela concerne quatre régions : le Piémont, la Vénétie, l'Émilie-Romagne et la Lombardie. "Il y aura des restrictions pour éviter tout mouvement. Des restrictions pour tous les individus qui entrent et sortent du territoire et même à l'intérieur du territoire", annonce le président du Conseil Giuseppe Conte.

Certains tentent de fuir la Lombardie

Région la plus riche du pays, la Lombardie se retrouve momentanément à l'arrêt. Dans la gare de Milan, certains usagers tentent de rejoindre Turin. Les rues des villes lombardes sont désertes, les rares personnes qui sortent font des provisions. Les lieux culturels ferment leurs portes, des manifestations sportives sont suspendues.