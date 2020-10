Couvre-feu : une dernière soirée d'innocence... ou presque

M. Bougault, C. Cuello, G. Le Goff, G. Gheorghita, A. Marguet, Y. Dorion, B. Metral, T. Swiderski, C. Beauvalet

M. Bougault, C. Cuello, G. Le Goff, G. Gheorghita, A. Marguet, Y. Dorion, B. Metral, T. Swiderski, C. Beauvalet France 3 France Télévisions

Les terrasses des bars et restaurants font, pour la dernière fois, le plein, à Paris, vendredi 16 octobre au soir. "On va essayer de pousser jusqu'à la fin", témoigne un jeune homme attablé. Les restaurateurs, eux, ne partagent pas tous sa légèreté et craignent de ne plus avoir aucun client dès le samedi 17 octobre, qui marque l'entrée en vigueur du couvre-feu annoncé par Emmanuel Macron. À Lyon (Rhône), le chef du restaurant Le Président, Christophe Marguin, va ouvrir dès 18h30.

"On avance à l'aveugle"

Les clients ne seront peut-être pas tous au rendez-vous. "Je serai au boulot si c'est en semaine", témoigne l'un d'eux, tandis qu'une autre prévoit de modifier ses habitudes et d'aller au restaurant "plutôt à midi que le soir". Laurent Piroué, le chef du restaurant Les p'tites canailles, garde en mémoire le long confinement, et n'est pas très optimiste. "On avance à l'aveugle. Le 1er décembre, on n'est pas sûrs d'être ouverts", dit-il.

Le JT

Les autres sujets du JT