Couvre-feu : Lille vit sa dernière soirée dans une ambiance festive

Vendredi 16 octobre à minuit, l’Île-de-France et huit métropoles seront touchées par le couvre-feu instauré par Emmanuel Macron. Lille (Nord) fait partie des villes concernées. Présente sur place, la journaliste France Télévisions Barbara Six révèle que "l’atmosphère est presque festive, elle est légère. Les Lillois ont envie de marquer le coup. Les restaurateurs nous l’ont d’ailleurs confirmé : ils ont reçu beaucoup plus d’appels de réservation que d’habitude".

Un troisième service dans certains restaurants

Des restaurants sont tellement débordés que certains gérants ont prévu un troisième service, à 22h30, pour "tenter de satisfaire tout le monde, mais aussi pour limiter la casse de quatre semaines de couvre-feu". Le préfet des Hauts-de-France l’a annoncé : les contrôles auront lieu dès vendredi 16 octobre à minuit.

