Couvre-feu : des personnalités politiques réagissent

La mesure nouvellement annoncée d’un couvre-feu par Emmanuel Macron, mercredi 14 octobre au soir, a entraîné des réactions d'habitants mais aussi d’hommes et de femmes politiques. Damien Abad, président du groupe LR à l’Assemblée nationale, accueille l’annonce du président plutôt favorablement : "Il a pris une mesure courageuse : un couvre-feu. C’est un mal nécessaire mais qui traduit malheureusement un aveu d’échec et d’impuissance de la politique du gouvernement."

Alexis Corbière (LFI) se montre critique

De son côté, le député FI de Seine-Saint-Denis, Alexis Corbière, se montre très critique : "Tous ceux qui travaillent, l’essentiel des Français, en particulier en Île-de-France, qui s’entassent dans les tramways, les bus, les métros, ne comprennent pas pourquoi ça, c’est possible, et que tout ce qui permet une vie sociale ne l'est plus." Emmanuelle Ménard, députée (non-inscrite) de l’Hérault déplore, pour sa part, que l’appel à une généralisation des tests pour pouvoir tracer les malades n'ait pas été entendu.