Coronavirus : les réactions des Français au couvre-feu

À Toulouse (Haute-Garonne), un groupe d'étudiants accepte le couvre-feu. "C'est une première année étudiante un peu bizarre, mais c'est comme ça, on fera ce qu'il faut", juge un jeune homme. "Si c'est pour la protection de tout le monde, ça ne me dérange pas du tout. Un couvre-feu à 21 heures, ce n'est pas grave, ça nous forcera à travailler plus", assure une étudiante. À Marseille (Bouches-du-Rhône), un client d'un restaurant juge la mesure insuffisante et se demande pourquoi Emmanuel Macron n'a pas annoncé un reconfinement total.

Un couvre-feu, "c'est archaïque"

À Montpellier (Hérault), d'autres regrettent un dispositif trop sévère. "De plus en plus, on nous coupe des plaisirs qu'on a", affirme un homme attablé dans un restaurant. "C'est une méthode un peu archaïque. Je ne suis pas sûr que le Covid-19 soit plus transmissible la nuit que le jour", déclare un autre dans la rue. À Paris, une jeune femme évoque un reconfinement déguisé. Le couvre-feu est appliqué pour au moins quatre semaines.

