Couvre-feu à 18 heures : la mesure est-elle efficace ?

Le ministre de la Santé a annoncé la mise en place d’un couvre-feu avancé à 18 heures, mardi 29 décembre, dans les départements les plus touchés. Cette mesure ne fait pas l’unanimité, mais est-elle efficace dans la lutte contre le Covid-19 ? "Pour voir ce qui s’est passé, on peut regarder ce qui est arrivé en Guyane avant l’été", indique le docteur Damien Mascret, sur le plateau du 19/20. Un couvre-feu y était en place avant 23 heures, ensuite avancé à 21 heures puis 19 heures. Fin juin, le couvre-feu a été instauré à 17 heures et le week-end à partir du samedi, 13 heures. "Là ça a marché", ajoute Damien Mascret.

"Un pari un peu risqué"

Dans les 20 départements concernés, le virus circule déjà très activement. "C’est un pari un peu risqué que fait le gouvernement. Quelles que soient les mesures prises, il faut une semaine pour que ça se fasse sentir (…) on sait que les gens vont continuer à se contaminer, malheureusement, avec en particulier les fêtes de fin d’année. Ce sont donc quelques jours qui risquent de peser lourd dans l’épidémie", analyse le médecin.

