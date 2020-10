Couvre-feu : 46 millions de Français concernés

Jean Castex a annoncé jeudi 22 octobre que le couvre-feu serait étendu à 54 départements dès le vendredi 23 octobre. À Reims (Marne), beaucoup ont profité d'un dernier verre : "On se dit qu'après il n'y aura plus cette ambiance, on profite d'un dernier soir", explique ce riverain. À Dijon (Côté d'Or), les terrasses étaient également remplies : "C'est la dernière, on en profite, on va la savourer", témoigne une cliente devant les caméras de France Télévisions.



Fermeture des bars pour 4 semaines

Après les métropoles, le couvre-feu est étendu à 38 nouveaux départements, même les plus ruraux comme la Lozère. À Mende (Lozère), les habitants devront rentrer chez eux avant 21h. La décision semble bien accueillie : "ça ne changera pas ma vie, je vis en couple, j'ai une famille, les trois-quarts du temps à 9h du soir je suis rentré", explique ce père de famille. Si les clients sont compréhensifs, la mesure irrite les patrons de bar qui doivent obligatoirement fermer pour quatre semaines minimum.

