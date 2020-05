Corse-Matin : un triple hommage pour célébrer le 1er mai

Corse-Matin est le seul quotidien régional à paraître ce 1er mai, avec un "Merci" qui barre la Une du jour. "Situation exceptionnelle, décision exceptionnelle, lance Thomas Brunelli, le directeur de la publication et de la rédaction du journal, dans un sourire. Je crois qu'il fallait faire quelque chose pour fêter le travail. Nous, on a décidé de fêter les travailleurs, tous ces personnels soignants qui depuis maintenant plus de deux mois se battent et luttent contre cette maladie et sauvent des vies, et puis toutes ces personnes qui assurent une continuité des services indispensables en cette période de confinement".

"Le troisième hommage, c'est à nos lecteurs"

Les remerciements ne s'arrêtent pas là. "On a voulu aussi, à travers notre édition du jour, rendre hommage à nos journalistes, aux gens qui construisent ce journal, ceux qui le distribuent, ceux qui l'impriment, ceux qui le vendent, reprend Thomas Brunelli. Le troisième hommage, c'est à nos lecteurs, qui ne nous ont pas abandonnés". Pour l'occasion, Nice-Matin a repris les 49 Unes des deux mois qui viennent de s'écouler.

