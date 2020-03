Coronavirus : Xavier Bertrand propose une "prime de reconnaissance nationale" pour ceux qui ont travaillé "physiquement"

Le président de la région Hauts-de-France et ancien ministre de la Santé veut remercier ceux qui ont soigné, protégé, nourri. Il suggère également la mise en place d'un numéro d'aide national, parce que "cette deuxième semaine sera beaucoup plus dure que la première".

Xavier Bertrand, président de la région Hauts-de-France et ancien ministre de la Santé, a proposé lundi 23 mars sur France Inter le versement d'une "prime de reconnaissance nationale" à tous ceux qui ont travaillé "physiquement" pendant cette période de confinement due à l'épidémie de coronavirus.

"On n'aura pas intérêt à avoir la mémoire courte", a averti Xavier Bertrand. "On a besoin d'être soignés, protégés mais aussi nourris, on a besoin qu'il y ait de l'eau, de l'électricité, du gaz" et "quand vous êtes sur une chaîne de l'agroalimentaire, il n'y a pas de télétravail possible", a-t-il ajouté.

Un numéro de soutien "médico-psychologique"

Xavier Bertrand a également proposé la mise en place d'un numéro d'appel national durant le confinement. "Il pourrait très bien être le 19", comme le 17 pour la police ou le 18 pour les pompiers. "Cette deuxième semaine sera beaucoup plus dure que la première", a présagé Xavier Bertrand. "Chaque personne pourra avoir quelqu'un en chair et en os qui lui répond pour des conseils, de l'aide mais aussi un soutien médico-psychologique", a précisé le président de la région Hauts-de-France.