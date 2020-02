Coronavirus : Wuhan est devenue une ville fantôme, les habitants toujours confinés

Des rues totalement désertes : la ville chinoise de Wuhan semble s'être vidée de ses 11 millions d'habitants. Le correspondant permanent en Asie de France Télévisions Arnauld Miguet raconte comment la vie a été mise entre parenthèses. "Nous sommes en plein milieu du quartier d'affaires de Wuhan et il n'y a personne. On peut marcher sur la chaussée tranquillement, on ne sera pas dérangé par ni par une voiture ni par les gens. Les gens ne sortent plus", raconte-t-il. Aucun magasin n'est ouvert.

Méfiance

"On croise quelques personnes cependant qui viennent se ravitailler, acheter des produits de première nécessité, mais on reste à distance, car tout le monde est méfiant par rapport aux autres. On ne sait jamais, quelqu'un peut porter le virus", ajoute Arnauld Miguet. La ville a été mise sous cloche le 23 janvier et "ça risque de continuer encore longtemps", souligne le correspondant.

