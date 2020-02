Coronavirus : visite de l'hôpital construit en dix jours à Wuhan

En Chine, l'épidémie ne cesse de s'étendre. Plus de 17 000 personnes ont été contaminées par le coronavirus et on dénombre plus de 360 morts. À la périphérie de Wuhan, l'épicentre de l'épidémie, un hôpital est sorti de terre en dix jours. Lundi 3 février, tout est prêt pour accueillir les premiers patients. Les lits viennent tout juste d'être faits, les derniers appareils de contrôle sont installés par des médecins militaires.

1 000 patients

Le chantier comptait des centaines de grues, de bulldozers, 4 000 ouvriers se relayaient jour et nuit. Pour aller plus vite, les Chinois ont utilisé des éléments préfabriqués. Au final, l'hôpital fait 25 000 m² et peut accueillir 1 000 patients. La pharmacie a fait le plein de médicaments. Un second hôpital, identique à ce dernier, est en cours de construction. Il devrait être opérationnel mercredi 5 février.

