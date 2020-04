Coronavirus : va-t-on devoir travailler plus ? Comment sauver l'Europe ? Les débats de l'éco du 12 avril

Le ministre français de l'Economie, Bruno Le Maire, prépare une réunion de l'Eurogroupe à Bercy le 9 avril 2020 (LUDOVIC MARIN / AFP)

Covid-19 : va-t-on devoir travailler plus et payer un impôt de guerre ?

Dans un entretien au Figaro, le président du Medef Geoffroy Roux de Bézieux déclare en substance qu’il "faudra travailler un peu plus", une fois que l’économie reprendra après l’épidémie. La secrétaire d’Etat à l’économie, Agnès Panier-Runacher, a elle aussi appelé à mettre les bouchées doubles une fois que le moment sera venu. Va-t-on devoir travailler plus ?

Par ailleurs, le débat monte autour de la nécessité de réintroduire l’impôt de solidarité sur la fortune. Est-ce une bonne idée ?



Eurogroupe : 1 000 milliards d’euros pour sauver l’Europe. Et après ?



Les 27 ministres européens de l’Economie et des Finances ont trouvé un accord, tard jeudi soir, sur une réponse économique commune face à la crise du Covid-19. La somme globale déployée dépasse les 1 000 milliards d’euros. L’accord intervenu jeudi présente une avancée : la proposition de la France de créer un fonds de gestion de la dette commune est retenue dans le texte final mais sans prononcer le mot "coronabonds"… 1 000 milliards, la somme suffira-t-elle à surmonter la crise ? Finalement, a-t-on réellement besoin des coronabonds aujourd’hui ?

Les invités :

Jean-Hervé Lorenzi, président du Cercle des économistes, et Gilles Finchelstein, directeur général de la Fondation Jean-Jaurès.