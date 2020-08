Coronavirus : une circulation très active hors des foyers inquiétante

La fête a été gâchée dans un gîte de La Milesse, dans la Sarthe. Un mariage a réuni entre 200 et 250 invités le 8 août. Résultat : 76 contaminations au Covid-19 et un maire qui se sent impuissant, car les règles sanitaires sont strictes pour les salles municipales mais pas pour les salles privées. "Ils n'ont pas de contraintes à respecter. Ils n'ont pas à appliquer les distances", regrette Claude Loriot, maire divers gauche de la commune.

892 clusters au 23 août

Ces rassemblements en lieux clos ou en extérieur avec beaucoup de monde contribuent à la hausse de foyers épidémiques. Il y en a 892 en France. 25% d'entre eux sont des rassemblements familiaux élargis ou un évènement public ou privé. 24% viennent des entreprises et 14% des établissements de santé. L'un des derniers foyers de contamination en date est le village naturiste du Cap d'Agde (Hérault) avec une centaine de cas positifs. Mais les contaminations n'ont pas lieu uniquement dans les clusters. Sur les 16 747 nouvelles contaminations, seules 1 300 provenaient des foyers épidémiques.

Le JT

Les autres sujets du JT