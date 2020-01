Coronavirus : une quatrième contamination déclarée en région parisienne

Une quatrième personne contaminée au coronavirus a été déclarée en région parisienne, mardi 28 janvier au soir. "Il s'agit d'un touriste chinois, originaire de la région de Wuhan, la plus touchée par le coronavirus. Il est âgé d'environ 80 ans et il a dû être hospitalisé dans un hôpital parisien, en service de réanimation. Ce qui veut dire que son état est sérieux", explique la journaliste Frédérique Prabonnaux, en direct du ministère des Solidarités et de la Santé, à Paris.

Une enquête pour retrouver les personnes entrées en contact avec le malade

Les personnes âgées sont en effet plus fragiles vis-à-vis de l'épidémie de coronavirus. "Commence alors une véritable enquête pour retrouver les personnes qui ont été en contact rapproché avec ce malade. Les épidémiologistes s'attèlent à retracer son parcours, il faudra ensuite appeler les cas contacts, leur demander de surveiller leur température, et même, pour celles qui ont eu des contacts plus rapprochés, de rester chez elle", précise la journaliste.

