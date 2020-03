Coronavirus : une première victime mineure en France

Julie, 16 ans, était une jeune fille pétillante, pleine de vie, passionnée de musique. C’est le souvenir qu’en ont ses camarades. L’adolescente était scolarisée en classe de seconde, dans une lycée professionnel de Corbeil-Essonnes (Essonne). "C’était une jeune fille dynamique, enthousiaste, avec beaucoup d’amis", explique Charline Avenel, rectrice de l’Académie de Versailles (Yvelines). Le Covid-19 s’est d’abord manifesté par une infection bénigne.

Un hommage à 20 heures

Puis l’état de Julie se dégrade très rapidement et nécessite une première hospitalisation à Longjumeau (Essonne), selon sa sœur aînée. "Julie avait simplement une légère toux la semaine dernière. Cela a empiré ce week-end avec des glaires, et lundi, on a été voir un médecin généraliste. C’est là qu’on lui a diagnostiqué une détresse respiratoire. Elle n’avait pas de maladies particulières avant cela", précise-t-elle.

À Morsang-sur-Orge (Essonne), où elle vivait, le décès de Julie suscite l’incrédulité. Un hommage lui sera rendu à 20 heures. "À l’appel de la marie, des bougies seront allumées sur les fenêtres et sur les balcons par les habitants", déclare le journaliste Matthieu Boisseau en duplex de Morsang-sur-Orge pour le 19/20.

Le JT

Les autres sujets du JT