Coronavirus : une mise en quarantaine prévue pour les arrivants de pays étrangers

Il va devenir difficile de franchir les frontières françaises et s’installer de nouveau dans le pays. Pour prévenir d'une potentielle seconde vague de contamination au coronavirus, le gouvernement va prendre des mesures fortes. "A partir du 11 mai, toute personne française ou étrangère qui entrera sur le territoire national devra observer une période de quarantaine. Et si, en plus, elle présente des symptômes au Covid-19 ou si elle a été diagnostiquée positive au coronavirus, une mise à l’isolement pourrait avoir lieu pour une durée maximale de 30 jours", annonce le journaliste Benjamin Delombre en direct de l’aéroport Roissy-Charles-De-Gaulle.

Des lieux d'isolement à déterminer

Si ces individus devront de nouveau être confinés, une question subsiste encore. Les lieux pour les accueillir n'ont pas encore été définis. "On ignore pour le moment où se dérouleront les isolements, les quatorzaines. Quels seront les suivis médicaux pour les voyageurs concernés ?", souligne Benjamin Delombre.

