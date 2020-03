Coronavirus : une légère amélioration en Italie

"Ce samedi soir, l'Italie dénombre officiellement 1 441 victimes, plus de 20 000 malades, mais je me permets ce soir de vous donner quelques motifs d'espoir : dans la zone de Codogno, une zone de 50 000 habitants qui était fermée depuis 15 jours, cela fait 48 heures qu'il n'y a pas de nouveaux cas de contamination", détaille Alban Mikoczy, correspondant France Télévisions à Rome.

La politique de confinement continue

Et cette légère amélioration a une conséquence positive. "Il y a moins de monde qui afflue dans les hôpitaux de Lombardie et les médecins ont donc plus de temps pour s'occuper des cas qui sont en extrême urgence. Voilà ce qui explique pourquoi il y a ce samedi 14 mars un peu moins de victimes en Italie par rapport à la veille. Mais le gouvernent italien veut évidemment que cette politique de confinement perdure pour le moment", poursuit Alban Mikoczy.