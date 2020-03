Coronavirus : un motif d'espoir en Italie ?

Depuis bientôt un mois, l'Italie est durement frappée par le Covid-19. Au soir du samedi 14 mars, les autorités transalpines ont recensé 1 441 victimes et près de 20 000 malades. "Mais j'ai envie samedi soir de vous donner deux motifs d'espoir : d'abord, dans la zone de Codogno, vous savez cette zone de 50 000 habitants qui est fermée depuis quinze jours, ça fait 48 heures qu'il n'y a pas de nouveaux cas", explique depuis Rome le journaliste Alban Mikoczy.

Moins de monde qui arrive dans les hôpitaux

"La conséquence, et c'est la deuxième bonne nouvelle, c'est qu'il y a moins de monde qui afflue dans les hôpitaux de Lombardie. Il y a un peu plus de temps pour les médecins pour s'occuper des cas qui sont d'extrême urgence, il y en a 750 actuellement. Et les médecins, avec cet afflux moins important, trouvent de meilleures conditions pour s'occuper des malades", poursuit le journaliste

