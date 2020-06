Coronavirus : une épidémie sous contrôle ?

Ils sont plus de 12 000 malades du Covid-19 encore hospitalisés, comme un patient à Bordeaux (Gironde), qui a survécu au Covid-19 et qui sortira de l’hôpital dans deux jours. Un service de réadaptation du centre hospitalier est encore plein, mais plus pour longtemps. "Le nombre de patients en réanimation ayant baissé, on peut envisager que d'ici quelques semaines le nombre de patients en rééducation va diminuer", explique Sophie Toupet-Dézé, cadre de santé du service de soins et de réadaptation du CHU de Bordeaux.

Quatre scénarios envisagés

L'épidémie est sous contrôle d'après le Conseil scientifique qui envisage quatre scénarios possibles pour les prochains mois. Dans le premier scénario, l'épidémie reste sous contrôle. Dans le deuxième scénario, un ou des foyers de contamination apparaissent. Des mesures plus strictes sont à nouveau nécessaires, comme par exemple un confinement localisé. Dans le troisième scénario, une reprise diffuse de l'épidémie. Le scénario numéro serait le stade critique.







