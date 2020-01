Coronavirus : un quatrième cas en France

Mardi 28 janvier, un quatrième cas de coronavirus a été identifié en France. Il s'agit d'un touriste chinois, âgé de 80 ans et originaire de la province d'où se propage l'épidémie en Chine. Il se trouve actuellement dans un état grave et est hospitalisé à Paris, après avoir été identifié en région parisienne. "Son état clinique est sévère, car il nécessite des soins de réanimation. Évidemment, l'enquête épidémiologique est lancée", a indiqué Dr Jérôme Salomon, directeur général de la Santé.

Les trois autres patients vont bien

Les trois autres cas de coronavirus en France, eux, vont bien. À Paris, c'est un couple de 30 et 31 ans qui est hospitalisé. Originaires de Wuhan, ils sont arrivés en France le 18 janvier. Ils sont pris en charge à l'hôpital Bichat et placés à l'isolement dans deux chambres séparées. À Bordeaux, l'homme de 48 ans est aussi originaire de Chine. Il est arrivé en France le 22 janvier. Il travaille dans le monde du vin et faisait des allers-retours fréquents. C'est la première fois qu'un cas de coronavirus est détecté sur un patient vulnérable en raison de son âge.