Coronavirus : un nouveau comité de chercheurs réunis à l'Élysée

Mardi 24 mars, le Conseil scientifique a rendu de nouvelles recommandations très attendues. En parallèle, le président de la République Emmanuel Macron va réunir dans l'après-midi un nouveau comité de chercheurs. "Plusieurs sujets sont sur la table. Le prolongement du confinement ne fait plus de doute après avoir entendu Édouard Philippe, il ira donc au-delà du 31 mars. Pour l'instant, un confinement total n'est pas à l'ordre du jour, le président n'y est pas favorable", précise la journaliste Anne Bourse, en direct de l'Élysée, à Paris.

L'utilisation de la chloroquine en débat

Autres sujets de débat, les masques qui tardent toujours à arriver et la question de la généralisation des tests, recommandée par l'Organisation mondiale de la Santé. "Emmanuel Macron recevra à 17 heures à l'Élysée une nouvelle instance, le comité d'analyses recherches et expertises, le CARE. Il réunira 12 chercheurs et médecins, chargés de conseiller le gouvernement sur les traitements et les tests pour lutter contre le coronavirus, à commencer par l'utilisation ou non de la chloroquine", précise Anne Bourse.

Le JT

Les autres sujets du JT