Coronavirus : Emmanuel Macron réunit un nouveau comité de chercheurs pour conseiller l'exécutif

Un nouveau comité contre le coronavirus. Emmanuel Macron réunit, mardi 24 mars, à 17 heures à l'Elysée, le Comité analyse recherche et expertise (CARE). Cette nouvelle instance comprend 12 chercheurs et médecins pour conseiller le gouvernement sur les traitements et les tests contre le coronavirus, a indiqué la présidence.

C’est grâce à la science et à la médecine que nous vaincrons le virus. Je réunis aujourd’hui nos meilleurs chercheurs pour progresser sur les diagnostics et les traitements. Notre effort de recherche est totalement mobilisé dans la lutte contre le COVID-19. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) March 24, 2020

Le CARE sera présidé par Francoise Barré-Sinoussi, virologiste à l'Institut Pasteur et à l'Inserm, lauréate du prix Nobel de médecine en 2008 pour son rôle dans la découverte du virus du sida.

Le comité "assurera notamment le suivi des études thérapeutiques autorisés en France et les essais engagés sur des traitements à l'étranger". Il "accompagnera la réflexion des autorités sur la doctrine et la capacité à réaliser des tests ainsi que sur l'opportunité de la mise en place d'une stratégie numérique d'identification des personnes ayant été au contact de personnes infectées", explique l'Elysée dans un communiqué. Le gouvernement se fait déjà conseiller par un conseil scientifique, composé de dix experts, pour la gestion de la crise sanitaire. Le Covid-19 a fait 860 morts en France depuis le début de l'épidémie, dont cinq médecins. Plus de 2 000 patients étaient lundi soir en réanimation, selon un dernier bilan.