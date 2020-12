Coronavirus : un Français sur dix aurait été contaminé

Selon l'Institut Pasteur, un Français sur dix aurait été contaminé par le coronavirus. "On est loin de l'objectif de 60% à 70% qu'il faudrait atteindre pour voir une immunité collective, rapporte le journaliste et médecin Damien Mascret, en direct du plateau de France 2, vendredi 4 décembre. Cela représente 11,3% de la population française, soit 7,3 millions de personnes ; c'est plus du double de l'estimation qui avait été faite au mois de mai à la sortie du confinement".



Encore loin de l'immunité collective

On observe des différences régionales. "On a des taux très élevés en Île-de-France, où une personne sur cinq a été contaminée, reprend Damien Mascret. Ensuite, viennent des régions dont on a beaucoup parlé comme le Grand Est et l'Auvergne-Rhône-Alpes". Dans les régions fortement touchées, la saturation des services de réanimation atteint encore des taux très importants.

Le JT

Les autres sujets du JT