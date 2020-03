Coronavirus : un faux message d'infirmière circule sur les réseaux sociaux

Un faux message circule sur les réseaux sociaux depuis plusieurs jours. Il est tenace, malgré les démentis, et prend plusieurs formes. Généralement, il commence comme un message envoyé par un médecin du Samu qui supplie de faire passer au plus grand nombre l'information suivante : on ne sort plus de chez soi car le pic de l'épidémie serait attendu pour ce week-end et la semaine à venir. Et vient ensuite cette demande, si vous faites des courses, de les laisser une heure et demie dans la voiture, même s'il y a du frais.

Aucune quarantaine nécessaire pour les courses

Comme souvent avec les fake-news, il n'y a pas que des fausses informations dans ce message. Même si c'est exact qu'il est demandé de rester chez soi, aucune autorité sanitaire n'a annoncé qu'il fallait laisser ses courses en quarantaine dans le coffre pendant une période donnée. Au départ, ce message disait venir d'une infirmière exerçant au CHU de Montpellier (Hérault) ou de celui de Toulouse (Haute-Garonne). Sur Twitter, les deux établissements hospitaliers ont démenti.